お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介が１４日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。冠番組で共演する真空ジェシカ・川北茂澄のために番組スタッフと大ゲンカしたことを告白した。

出井は「真空ジェシカと番組やらしてもらってて、芸人が企業に訪れたＶを見て我々がワーワー言うっていう番組なんですけど」と、真空と共演するテレ東系の冠番組「真空レンズ」についての話を切り出した。

番組スタッフとの飲み会を行った際に「スタッフさんが『（真空ジェシカ）川北さんとか（ヤーレンズ）楢原さんとか、もっとガンガン、ツッコんでほしんですよ』みたいに言われて」と、ボケ役の２人へムチャブリされて、出井は猛反発。「『ボケの人にそんなことさせないでくださいよ！僕がやります！』みたいな。ちょっと熱くなってきちゃって」とスタッフとケンカになったことを告白した。

出井は「川北が『ＶＴＲフリお願いしますね』って言われたら、絶対『Ｓ○Ｘスタート』って言うんですよ。（番組で）使えないじゃないですか」と、川北は放送禁止用語を持ち出して必ずボケると説明。これにスタッフが「川北さん、絶対あのボケするんですけど、あの人もうやる気ないんですかね、この番組！」と激怒したそうで、これに出井がブチキレて「もう頭きて。『あいつのやる気の表れでしょ！』」と言い放ったと明かした。

この出井の捨てぜりふに、オードリー・若林正恭は「意味分かんない！後半、意味分かんない！ずーと、いい話だったのに。行け行けと思ったけど…」とクビを傾げるなど共演者はみな理解不能。

それでも出井は「何だと思って呼んでるんですか！読むわけないでしょ、カンペなんか！」と力説したことを明かしたが、若林は「何のために戦ってるの？」と大笑いだった。