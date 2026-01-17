¡Ú Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬ ¡Û¡ÖÇË»º¤¹¤ë¤ó¤À...¡×¥¿¥¤¤Î¥é¥¤¥Öµ¢¤ê¤Ë·ÈÂÓÂå¡Ö6500Ëü±ßÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È·ãÇò
Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¤¬¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ØRYOGA THE CARD ¡ÁEternal Moment¡Á¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¤Ïà300¼ï¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦±¿»î¤·Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¡¢²Ä°¦¤¤»Ñ¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÆ§½±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î1Ëç¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢à¤³¤ì¤Ï¥ª¥Þ¥±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Á¤é¡ÖÇË»º¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¡¼¥É...á¤È¾Ò²ð¤·¤¿¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¡£
à¥¿¥¤¤Ë¥é¥¤¥Ö¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é·ÈÂÓ¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢6500ËüÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦...á¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ïº£Æü°ìÈÖ¤Î¾Ð¤¤¤¬¡£Â³¤±¤Æà¥¿¥¤¤Ç¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¿¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡ªÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤ËÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤À¤±¡£°ìÂÎ²¿¤Ë6500Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤Ç¤¹á¤È·ãÇò¡£
à¡ÖÇË»º¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î²¼¤Ë¡¢¡Ö³¤³°¥Ñ¥±¥Ã¥È¤·ÊüÂê¤Ç¡Ý6500Ëü±ß¡×¤Ã¤Æ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥Õ¡ªá¤È¡¢¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î½ÐÍè±Ç¤¨ÅÀ¿ô¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Èà300ÅÀ¡£1Ëç1Ëç¤¬1ÅÀá¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ËÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
