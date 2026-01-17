歌手の和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。夫は知らない自身のスマートフォンの暗証番号を知っている人物を明かした。

このメッセージテーマが「失くし物事前簿」。リスナーからさまざまな失くし物に関するメッセージが寄せられる中、さまざまなパスワードを忘れてしまうという話題に。

和田は「うちなんかこういう言い方したら変ですけど」と前置きしつつ「スマホの暗証番号、旦那は知らないんですけど、（事務所の）M（部長）は知ってます。（カードとかの）パスワード。旦那は知らないけど、Mは知ってます」と明かした。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「確かに変ですね。よく考えたら」とツッコむと、和田は「どう考えても。勝手に操れるんですよ。 競馬とか、オンラインでやるから、もうMに任せてる。だから、人をどこまで信用するかという、それだけの話」と話した。

これに、垣花アナは「いや、だけど、もしもせっかく築いたアッコさんとの信頼関係を、たかだかって言っちゃなんですけど、競馬の何万円かで失いたくはないですからね」。

そんな中、和田は「私、心配なのは違うんですよ。私が見てるメールとかも読めるわけですよ、彼らは。それが嫌なんです。そんなことはないと思うけど、もし私が悪口言ったとするよ。それに対する答えが入ってたら嫌やんか。アンサーが、私が相手に振ったりして」と主張。「やってないですけど、もしも（の場合）。こんなに知られてていいのかなと思うぐらい。私がパスワード忘れてるんですよ。いつもMに“何番だっけ？”って聞いたり、こういうのダメですね」とボヤいた。

垣花アナは「そういう意味では、本当に隠し事のないタレントですよね。それはマネージャーも知りませんでした、みたいなことがゼロ」。和田は「ない。それは無いです。全て知ってると思う」とキッパリ。「私こんなにマネージャーに恵まれているっていうか、もう親子みたいなもんだもん。私なんかほんと時々言うんだよ、“親みたいだな、私”とか。信頼関係っていうのは、どうなんだろうね、今どこまでが信頼できて。私はだからラッキーですよ、ほんとに。いいマネージャーに付いてもらって」とマネジャーへの感謝を口にした。