¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÆüËÜÀªÂÐ·èÀ©¤·¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¡¡¼ÄÄÍÂçÅÐ¤Ï´Ú¹ñÁª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¡ÒWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ó
¡þWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥É¡¼¥Ï(13Æü¡Á18Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
Âîµå¡ÖWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥É¡¼¥Ï¡×¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¼ÄÄÍÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¡¢µÈ»³Î½°ìÁª¼ê¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤ÎÆüËÜÀª4Áª¼ê¤¬¥é¥¦¥ó¥É32¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¤Ï¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤ò11-6¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ï11-5¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè3¥²¡¼¥à¤Ï7ÅÀº¹¤Ç¼º¤¦¤È¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤8-8¤«¤é2Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢9-11¤Ç¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-2¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè5¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ç4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Ë°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É9-9¤È¤¹¤ë¤È2Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ÄÄÍÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼êÂÐµÈ»³Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¡¢11-11¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤¹¤¬µÈ»³Áª¼ê¤¬2Ï¢Â³¥¢¥¦¥È¤ÇÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯11-6¡£Âè3¥²¡¼¥à¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ¥¤¦¤Ê¤É½øÈ×6-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈ»³Áª¼ê¤âÄÉ¤¤¾å¤²¡¢7-6¤«¤éÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¥ß¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç7-8¤ÈµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ª¸ß¤¤ÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤11-11¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î²«Í§À¯Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸Í¾åÁª¼ê¤Ï2-3¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¦¥é¥¦¥ó¥É32ÆüËÜÁª¼ê¤Î·ë²Ì
²«Í§À¯3-2¸Í¾åÈ»Êå
8-11/7-11/11-7/11-9/11-9
¼ÄÄÍÂçÅÐ3-2¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ó
11-6/11-5/4-11/9-11/11-9
13-11/11-6/13-11