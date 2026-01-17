ちゃんみな、“激変”ビジュアルにファン衝撃「ビリーアイリッシュすぎる」「なんで何色でも似合うの」「まさかの地毛!?!?」
女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな（27）が16日、自身のインスタグラムを更新。“別人級”のビジュアルを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「ビリーアイリッシュすぎる」“激変”ビジュアルを披露したちゃんみな
英語で「My first live show of 2026（2026年最初のライブ）」とつづり、舞台裏のオフショットを8枚投稿。鮮やかな蛍光グリーンのヘアスタイルに、そばかす風のメイクを施したちゃんみなの姿が写し出されている。
この“激変”姿にファンからは「やばいちょーかわいい」「ビジュ良すぎ」「まさかの地毛!?!?染めたのー??かわいぃぃぃぃ」「なんで何色でも似合うの」「アニメから出てきたみたいな可愛さ」「ビリーアイリッシュすぎる」など、さまざまな声が寄せられている。
