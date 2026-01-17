奈良県平群町の道の駅「大和路へぐり くまがしステーション」で、県産のブランドイチゴ「古都華（ことか）」の“聖地”をＰＲする「古都華フェア」が開かれている。

１６日からは名物の「古都華パフェ」を予約制で販売している。

古都華は、糖度が高く酸味とのバランスが絶妙で、香りも優れた品種。同町は県内で最大の栽培面積を誇る産地で、２０２４年には農家で作る平群苺（いちご）研究会が県農業賞を受賞した。

５月までのフェア期間中、直売所では町内の１５農家が収穫した採れたての古都華を販売する。

パフェ（税込み３２００円）は高さ約３０センチで、古都華を２６粒使用。古都華のジャムやソフトクリーム、アーモンドクランブルなどで盛りつけ、さらに味付けに改良を加えているという。２次元コードなどで予約が必要で、４月上旬まで館内のレストラン「ｈａｎａｎａ」で楽しめる。

そのほか屋外の「できたてスイーツ工房」では５月上旬まで、古都華５粒や生乳ソフト、コーンフレークを使った「古都華ミニパフェ」（同７００円）を販売。古都華のピューレを使ったキャラメルやクッキー、ポップコーンなどのオリジナル商品も購入できる。

土曜日曜、祝日は道の駅マルシェも開催。中山悟所長は「今期も順調に育った古都華が採れている。パフェも年々おいしく進化させているので、ぜひ味わってほしい」と話している。問い合わせは同道の駅（０７４５・４５・８５１１）。