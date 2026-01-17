ドジャースが“歴史的な優勝候補”になったと１６日（日本時間１７日）、米「ＮＹポスト」紙が報じた。カブスからＦＡとなっていたタッカーと前日１５日（同１６日）に電撃合意したことが判明したことで、現地でも衝撃が広がっている。

同紙は「２０２６年ワールドシリーズ優勝オッズ タッカーの獲得でドジャースが“独走の本命”に」と題した記事の中で「タッカーと契約する前から３連覇の最有力候補と見られていたが、今回の契約でオッズは『歴史的な水準』にまで下がった。またこの話か、と思うかもしれないが、ワールドシリーズ優勝の『圧倒的本命』になった」と繰り返した。

米「ベットＭＧＭスポーツブック」によると、今年のドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）優勝オッズは「＋２２５」。シーズン前の数字としては、ジーターやＡ・ロドリゲスらを擁した２００３年開幕時のヤンキース（＋２００）以来、最大級の本命になるという（同年のヤ軍はＷＳで敗退）。「＋２２５」という数値は１００ドル（約１５８０円）を賭けて当たると、３２５ドル（約５１５０円）が戻ってくる（２２５ドル＝約３５７０円の利益）ということになる。これを確率にすると、ドジャースがＷＳを制覇する確率は約３１％とブックメーカーが見ているということになる。例年、本命チームのシーズン前の優勝確率は１０〜１５％だといい、今季のド軍の戦力がどれだけ圧倒的なのかを示す結果となっている。