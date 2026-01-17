郷ひろみ 最愛の母・輝代さんへの「最後の手紙」 葬儀で披露「あなたがいたから僕がいた こころの支えをありがとう」【全文】
歌手の郷ひろみが１７日、母で１２日に９２歳で亡くなった原武輝代さんの葬儀で喪主を務めた。
葬儀は東京都品川区の桐ケ谷斎場でしめやかに営まれ、あいさつに立った郷は最愛の母へしたためた手紙を読み上げた。
「母への最後の手紙」の全文は以下の通り。
拝啓 原武輝代様
あなたの躾は本当に厳しかった。僕が郷ひろみになる前から、ずっとずと。
「簡単に弱音を吐いたら、お母さんは怒るよ！」
あなたの笑顔が見たいから、僕は頑張ることを覚えました。
「自分に足りないものがあるなら、黙って学びなさい」
あなたを哀しませたくないという想いが、僕の向上心を芽生えさせました。
「人を妬まないこと。すべての結果は自分の中にあるから」
僕は人と比較はしない。自分を強く持たなければ人を幸せにできないと教えてくれたのは、あなただから。
「ファンのみなさんがいなければ、あなたは何者でもないんだよ」
「そんなことわかってるよ」
「だったら、今よりももっともっとファンを大切にするという気持ちを、毎日、積み重ねていきなさい。あなたの歌を心待ちにしている人たちのことを想いながら。それが郷ひろみという人間よ」
いくつもの教えは、人として“当たり前”のことばかり。あなたは、そんな“当たり前”の大切さを、大人になった僕に、時に言葉で、時に手紙で伝え続けてくれた。
あなたは先生だった。あなたは誰よりも僕のファンでいてくれた。そして僕のたったひとりのおふくろだった。
永い眠りについたあなたの姿は美しく、やさしかった。
お母さん、どうか天国で安らかに過ごしてください。僕はもうしばらく、あなたと歩んできた道の先へと歩き続けるから。
最後の行には、僕の、いちばん大切な言葉を綴ります。
あなたがいたから僕がいた こころの支えをありがとう
あなたの息子 原武裕美より