歌手の郷ひろみが１７日、母で１２日に９２歳で亡くなった原武輝代さんの葬儀で喪主を務めた。

葬儀は東京都品川区の桐ケ谷斎場でしめやかに営まれ、あいさつに立った郷は最愛の母へしたためた手紙を読み上げた。

「母への最後の手紙」の全文は以下の通り。

拝啓 原武輝代様

あなたの躾は本当に厳しかった。僕が郷ひろみになる前から、ずっとずと。

「簡単に弱音を吐いたら、お母さんは怒るよ！」

あなたの笑顔が見たいから、僕は頑張ることを覚えました。

「自分に足りないものがあるなら、黙って学びなさい」

あなたを哀しませたくないという想いが、僕の向上心を芽生えさせました。

「人を妬まないこと。すべての結果は自分の中にあるから」

僕は人と比較はしない。自分を強く持たなければ人を幸せにできないと教えてくれたのは、あなただから。

「ファンのみなさんがいなければ、あなたは何者でもないんだよ」

「そんなことわかってるよ」

「だったら、今よりももっともっとファンを大切にするという気持ちを、毎日、積み重ねていきなさい。あなたの歌を心待ちにしている人たちのことを想いながら。それが郷ひろみという人間よ」

いくつもの教えは、人として“当たり前”のことばかり。あなたは、そんな“当たり前”の大切さを、大人になった僕に、時に言葉で、時に手紙で伝え続けてくれた。

あなたは先生だった。あなたは誰よりも僕のファンでいてくれた。そして僕のたったひとりのおふくろだった。

永い眠りについたあなたの姿は美しく、やさしかった。

お母さん、どうか天国で安らかに過ごしてください。僕はもうしばらく、あなたと歩んできた道の先へと歩き続けるから。

最後の行には、僕の、いちばん大切な言葉を綴ります。

あなたがいたから僕がいた こころの支えをありがとう

あなたの息子 原武裕美より