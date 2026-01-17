¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ö·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¹ç¤¦´ÊÃ±¿À¤ª¤«¤º¤À¤Ã¤¿¡ª
·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬
·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó501kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ö·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô
·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡Ê¤«¤éÍÈ¤²ÍÑ¡Ë¡¡250g
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿3
ÇòºÚ¡¡2¡Á3Ëç
¤¿¤Þ¤Í¤®¡¡1¡¿4¸Ä
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¤Ò¤È¤«¤±
¼ò¡¡50ml
¿å¡¡80ml
µíÆý¡¡200ml¡Êº£²ó¤Ï¡¢µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¡Ë
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿3
ÊÒ·ªÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1¡Ê¿åÂç¤µ¤¸1¤ÇÍÏ¤¯¡Ë
¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¡ÜÂç¤µ¤¸1¡Ê»Å¾å¤²ÍÑ¡Ë
ÁÆ¤Ó¤¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹
¥é¡¼Ìý¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤Îºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤â¤âÆù¤Ï±ö¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡£ÇòºÚ¤Ï¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ï2¡Á3cmÉý¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤Þ¤Í¤®¤Ï¤¦¤¹ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¨ÇòºÚ¤Î¿Ä¤ÈÍÕ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²Ã¤¨¤ë¤Î¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¤òÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¯¡£
£¡¡·ÜÆù¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢·Ü¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÌîºÚ¤Ë¤«¤é¤á¤Ê¤¬¤éÇòºÚ¤Î¿Ä¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ1¡Á2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤â²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯ßÖ¤á¤ë¡£
¥¡¡¼ò¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æº®¤¼¤Ê¤¬¤é2¡Á3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¢¨µíÆý¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¼ò¤È¿å¤Ç¼Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ñºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡µíÆý¡¢º½Åü¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¼å²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
§¡¡²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢ºÆ¤Ó²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑµÍ¤á¤ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¤ë¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð±ö¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¨¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤ë¡£
¢¨º£²ó¤Ï¥é¡¼Ìý¤Ï¤Ê¤·¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤ÞÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤¿ÇòºÚ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ♡·ÜÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇòºÚ¤«¤é¤â¤¦¤ÞÌ£¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤âÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´¨¤¤Åß¤Ë¿©¤Ù¤Æ²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÑµÍ¤á¤ë¤È¤¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³Ê¨¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±Ãí°Õ¤¹¤ì¤ÐOK¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¦Æý¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤´¤ÞÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¿©Íß¤½¤½¤ë¹á¤ê¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤´ÈÓ¤Ë¤âÎÉ¤¯¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ö·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤éÍÈ¤²ÍÑ¤Î·Ü¤â¤âÆù¤Ç´ÊÃ±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹