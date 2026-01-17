自立しにくいアレを吊るして管理！いい仕事してくれる100均フック

自立しにくいチューブ。皆さんはどのように収納していますか？ハンドクリームなどのスキンケア用品や冷蔵庫に入れている薬味など、意外と管理に困ることがありますよね。そんな時におすすめしたいアイテムがダイソーにあります！マイメロデザインでとってもキュートなうえに、使い勝手も抜群なんですよ♪

商品情報

商品名：チューブホルダーワイドM／Mハッピーライフ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：70（W）×36（D）×48（Ｈ）mm

耐荷重：400g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364535474

自立しないチューブの収納が捗る！ダイソーのキュートなホルダーをチェック

ダイソーをパトロールしていると、サンリオ好きにたまらないマイメロデザインの収納グッズを発見しました。今回購入してきたのは、その名も『チューブホルダーワイドM／Mハッピーライフ』。お値段は￥110（税込）。こういったキャラクターグッズってお高いことがほとんどですから、ダイソーでお安く楽しめるのは本当にありがたいですよね。

マイメロの柄は3種類あるようで、筆者は立ち姿のマイメロデザインをGETしてきました。あざとかわいい姿に胸キュンしちゃいます♡

裏側はこんな感じ。上部がフックになっているので、挟んだチューブを引っかけて浮かせることができます。早速使っていきましょう♪

管理しやすくて助かる♡ダイソーの『チューブホルダーワイドM／Mハッピーライフ』

使い方はまず、チューブの端をホルダーに差し込み、そのまま横にスライドさせていきます。やりにくい時は、チューブを台の上に立たせて、ホルダーを下向きに押しながらスライドさせると差し込みやすくなるみたいですよ。

チューブがセットできたら、棚やタオルバーなどに引っかければ完成！いつもバタバタと倒れていたチューブコスメが、一気に管理しやすくなりました。

注意する点は、例えば洗顔フォームなどの大容量タイプのチューブを設置する場合、重さは約400gまでとのこと。また、取り付けたままでの使用は控えるよう推奨されています。

パウチにも問題なく使えたので、試供品などの収納に困っている方もぜひ試してみて♪

今回はダイソーの『チューブホルダーワイドM／Mハッピーライフ』をご紹介しました。

フックが掛けられる場所さえあれば、どこでも可愛く整頓ができるアイテム。洗面所に置いてある洗顔料やクレンジング、冷蔵庫の薬味チューブの整理などにも使えるので、気になった方はチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。