持ち手を引っ張ると…？あるものが出てくる100均の発明品

ダイソーをパトロールしていると、シンプルで使いやすそうなハンドミラーを発見。ただの鏡だと思いきや、実はとある仕掛けが隠されている凄い発明品だったんです！外出先で身だしなみを確認したり、ちょっとしたメイク直しにも役立つアイテム。これは人気が出るのも時間の問題かも…！詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：櫛付きハンドミラー（ラウンド）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：16.7cm×10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480678665

ただのハンドミラーかと思いきや…！とんでもない発明品をダイソーでGET

ダイソーをパトロールしていると、シンプルで使いやすそうな鏡を発見。その名も『櫛付きハンドミラー（ラウンド）』。お値段は￥110（税込）でした。

よくあるハンドミラーだと思って手に取った商品ですが、実はこれ、とある仕掛けが施されていたんです！

鏡の持ち手部分をぐっと引き抜いてみると…

なんと中からコームが出現！ただのハンドミラーと見せかけて、その正体は鏡とくしが一体型になったとんでもない発明品だったんです。

外出先で大活躍すること間違いなし！ダイソーの『櫛付きハンドミラー（ラウンド）』

コームは目が細かく、前髪のセットに最適。ミラーも片手に収まるサイズ感なので、サッと使いやすいのが嬉しいです。また、ミラーとブラシがひとつになってくれるおかげで、手荷物がかさばらないのも高評価ポイントです。

ミラーはガラス製で、映りは良好です。ハンドミラーとして使っても、コームがピタッとハマってくれるのでぐらつかないのがGOOD。使い勝手抜群なので、これは人気出る予感がしました…！

今回はダイソーの『櫛付きハンドミラー（ラウンド）』をご紹介しました。

外出先での身だしなみチェックやメイク直しなどにもってこいなダイソーの便利グッズ。こんな発明品が￥110（税込）で買えるなんて、ダイソーさんの企業努力には脱帽します。

シンプルなデザインで大人も使いやすく、ポーチに1つ入れておくとなにかと役に立つ商品。これは人気が出るのも時間の問題かもしれないので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。