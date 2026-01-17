East Of Edenが、ニューEPを6月10日にリリース。また、最新曲「The weight of choice」のMVも公開となった。

本情報は、1月16日に行われたInstagramでのライブ配信内で発表されたもの。1stアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』以来のパッケージリリースとなる今作には、ドラマ『御社の乱れ正します！2』（BS-TBS）主題歌「Our Fate」や、現在放送中のドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ）主題歌「The weight of choice」を含む5曲が収録される。

リリース形態は、CDのみの通常盤に加え、特別映像を収録したBlu-ray付きの初回限定盤、さらにグッズが同梱される完全生産限定となるワーナーミュージック・ストア限定豪華盤の合計3形態。また、1月30日からスタートする全国ツアーの各会場にて、CD予約特典施策が行われる。

最新曲「The weight of choice」のMVは、湊あかね（Vo）が“現実の街”と“精神世界”を行き来しながらメンバーを探し求める、ドラマティックな世界観で描かれている。現実世界のロケ地には秋葉原の街並みが選ばれており、ドラマ『AKIBA LOST』の舞台ともリンクする仕上がりとなった。

（文＝リアルサウンド編集部）