袋タイプですっきり使える！扱いやすさもアップした100均便利グッズ

SNSで話題になったセリアの大葉用収納ケースに、新たに袋タイプが登場！これまでのケースタイプと同じ仕組みを採用しつつ、ジップ袋になったことで扱いやすさがアップしました。3枚入りなので汚れが気になったら気軽に取り換えられるのも魅力。スリムな形状なので、冷蔵庫ポケットにも収まりやすくて便利ですよ！

商品情報

商品名：大葉のジッパー袋 3枚入り

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦（ジッパー部より下）140mm×横115mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582281743075

セリアで買うならこっち一択！大葉専用ケースに新タイプが登場

SNSでとても話題になったセリアの大葉用収納ケースに、新たに袋タイプが登場しました！

セリアの『大葉のジッパー袋 3枚入り』は、これまでのケースタイプと同じ仕組みを採用しつつ、より使いやすさを高めた便利なアイテムです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

大葉を立てて収納し、茎の部分に少量の水分を与えることで鮮度を保つという基本構造はそのままに、袋タイプになったことで利便性がぐっと向上しています。

ジッパーバッグなので、しっかりと口を閉じられるのもポイントです。

さらに、汚れが気になってきたら気軽に処分できるのも、袋タイプならでは。

洗って使い続けるケースタイプと違い、衛生面を重視したい人には特におすすめです。

3枚入りなので、袋の状態が気になってきたときにすぐに取り換えられます。

袋を広げ、底から1cm程度の位置まで水を入れます。

このとき、茎の長さに合わせて水の量を調整、または茎が長い場合は切ります。

あとは大葉を入れて口を閉じるだけでOKです。

かためでハリのある素材のため、袋でありながらしっかり自立するのも高評価。中身を入れても倒れにくく、扱いやすさを感じます。

一方で、惜しい点もあります。大葉のサイズによっては、まっすぐ伸ばした状態では収まりきらない場合がありました。

もう一回り袋のサイズが大きければ、サイズの大きい大葉にも対応できそうです。

スリムだから冷蔵庫のちょっとしたスペースで保管しやすい！

袋タイプの最大の魅力は、ケースタイプよりもスリムなところ。

冷蔵庫のちょっとした隙間にもすっと収まり、収納場所に困りません。

野菜室はもちろん、ドアポケットなどにも入れやすく、省スペースで使えるのが嬉しいポイントです。

出し入れもスムーズに行えるため、調理中もストレスフリーに使えるのがGOOD。

見た目もすっきりしているので、冷蔵庫内をきれいに保てます。

惜しい点はありつつ、110円でこの機能性を考えると十分満足度は高く、日常的に大葉を使う家庭には便利だなと思いました！『大葉のジッパー袋 3枚入り』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。