300円とは思えないデザイン！ありそうでなかったインテリア

クオリティの高いインテリアグッズが度々話題になるダイソー。先日売り場を覗いてみると、ありそうでなかった盆栽風の造花が並んでいました！￥330（税込）とは思えないほどよくできていて、飾るだけで一気に和の雰囲気を楽しめます♪これは人気が出そうな予感がするので、ぜひお早めにチェックしてくださいね！

商品情報

商品名：盆栽

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480844473

300円とは思えない！ありそうでなかったダイソーのインテリアをチェック

高クオリティなアイテムで度々話題になるダイソー。先日、インテリア売り場を覗いてみると、ありそうでなかった凄い商品を見つけちゃいました！今回GETしてきたのは、その名も『盆栽』。まさか盆栽風の造花が登場するなんて、ダイソーさんのアイデアにはいつも驚かされます。

デザイン性に富んだ商品ですが、お値段はなんと￥330（税込）。かなりよくできているアイテムなので、赤字が心配になるレベルです。

材質はポリエチレン。松のような葉がびっしり生えていて、遠目で見ると本物の盆栽のような質感です。

しかし、近くでよく観察すると、特に枝の部分がテカテカしていて、光沢感がいかにもプラスチック…といった印象です。気になる方はマットな質感になるペイントなどをするといいのかもしれません。

とはいえ、土台には苔風の素材が貼られていて、お値段以上のこだわりを感じるのはGOOD。早速飾っていきます！

一気に和の雰囲気に♡ダイソーの『盆栽』

ダイソーで買える和風の陶器と一緒に飾ってみました。一気に和の雰囲気になりますよね。これが全てダイソーで揃うなんて、とんでもない時代になりました…♡

お部屋の雰囲気を変えたい時はもちろん、お正月や端午の節句、桃の節句など、おめでたい日に飾るのもいいかもしれませんね。プチプラで楽しめるので、気軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『盆栽』をご紹介しました。

ハイクオリティなダイソーのインテリアグッズ。これは人気が出そうな予感がするので、売り切れるのも時間の問題かも。気になった方はぜひ、お早めにチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。