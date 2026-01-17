200円なのにタフで頼れる！毎日使いたい頼れる食器

気負わず使える普段使いの器を探していたとき、ダイソーでちょうどいいアイテムに出会いました♡耐熱温度が高く、タフで丈夫。容量もたっぷりで、シリアルやヨーグルト、スープからミニ丼ものまで幅広く使えます。割れにくくて軽く、でも安っぽく見えない。熱いものを入れても扱いやすく、洗うのも気楽で使い勝手抜群です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スープマグ

価格：￥220（税込）

容量：500mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480868578

デザインよし！使い勝手よし！ダイソーの『スープマグ』

朝のスープ、軽めのランチ、ちょっと小腹が空いたとき…そんな何気ない食事の場面で、気負わず使える食器があると便利ですよね。

今回ご紹介するのは、ダイソーの食器売り場で見つけた『スープマグ』。

素材はプラスチックなのに、子ども用食器によくあるツヤッと感ではなく、落ち着いたマットな質感が特徴です。

淡いピンクの色合いと、ころんと丸みのあるフォルムが相まって、やわらかく優しい印象。

軽やかなのに、どこか大人っぽさも感じます。

持ち手はオープンハンドルタイプで、指をかけやすい形。カーブが指に沿い、自然にフィットします。

耐熱温度140℃！冷たいものから熱々のものまで幅広く対応できる！

容量は500mLとたっぷり。スープはもちろん、シリアルやリゾット、ミニ丼にも使いやすいサイズ感です。

深さがあるので、汁気のある料理でも安心感があります。

耐熱温度は−20℃から140℃までと幅広く、熱い料理を入れても器自体が熱くなりにくいのが特徴。

陶器のように持てなくなることがなく、さっと扱えます。

電子レンジと食洗機に対応しているのも、毎日使う器としては嬉しいポイント。

温め直して、そのまま食卓へ出せるデザインも使い勝手の良いところです。

軽くて丈夫なので、洗うときや収納時も気を遣いすぎず、毎日ガンガン使えるのがGOOD♪

今回は、ダイソーの『スープマグ』をご紹介しました。

見た目、使いやすさ、タフさ、どれをとっても申し分なく、220円（税込）という価格を忘れるほど優秀。

割れを気にせず、毎日の食事にさっと使える食器をお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。