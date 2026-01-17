賃貸暮らしですが、老後「年金14万円」なのに“家賃10万円”はキツイです…「都営住宅」なら年金だけで暮らせますか？“入居条件・家賃水準”を解説

年収400万円でもらえる年金額はどれくらい？

年収400万円で、会社員として厚生年金に加入してきた場合、老後（65歳以降）に受け取れる年金額は月額およそ14万円前後が一つの目安になります。（40年間の平均年収が400万円想定）これは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた金額です。



家賃10万円だと、年金はいくら足りない？

ここで、家賃が月10万円かかるケースを考えてみましょう。年金が月14万円だとすると、家賃が10万円かかると残るのは4万円です。しかし、生活費は家賃だけではありません。

総務省の「家計調査報告〔家計収支編〕2024年平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯の消費支出は月14万9286円となっています。このうち住居費は1万2693円の前提とされているので、住居費を除いた生活費は13万6593円かかることになります。

つまり、年金14万円から家賃10万円を差し引いた残り4万円では、この13万6593円をまかなうことはできず、毎月10万円近い赤字となってしまいます。貯蓄を取り崩せば当面は生活できるかもしれませんが、長期的にはかなり厳しい状況と言えるでしょう。



都営住宅とはどんな住宅？

都営住宅は、東京都が運営している、所得が一定以下の人を対象に、家賃が大幅に抑えられているのが特徴の住宅です。家賃は世帯の所得、住宅のある地域、建物の広さや築年数などによって決まりますが、一般的な賃貸と比べると、かなり低い水準に設定されています。



都営住宅の入居条件と家賃水準

東京都の募集案内によると、年金生活者であれば、所得要件を満たすケースは少なくありません。本記事のように収入が年金のみで月14万円の場合も、多くの募集区分では、所得要件を満たす可能性が高い水準と言えます。

家賃は物件によって幅がありますが、収入が月14万円程度であれば、おおよそ月3～4万円台以内には収まると考えられます。



家賃10万円と都営住宅を比べると、どれだけ違う？

仮に、都営住宅の家賃が月3万円だった場合で考えてみましょう。

年金が14万円で家賃が3万円ですので、残りは11万円 です。先ほどの住居費を除いた生活費（約13万7000円）を考慮すると、まだ余裕があるとは言えませんが、赤字幅は大きく縮小します。

さらに、生活費を見直したり、貯蓄を一部補填に使ったりすることで、「年金＋少しの工夫」で現実的な生活が見えてきます。家賃10万円のまま暮らす場合と比べると、都営住宅に入れるかどうかで、老後の安心感は大きく変わると言えるでしょう。



まとめ

年収400万円の会社員が定年後に受け取る年金は、月14万円前後が1つの目安です。この金額で家賃10万円を払い続けると、毎月10万円近い赤字となり、長期的な生活はかなり厳しくなることが予想されます。

一方、都営住宅に入居できれば、家賃を大幅に抑えられ、年金中心の生活でも現実的な選択肢が広がります。老後の住まいは、収入が減ることを前提に早めに検討しておくことが、安心につながると言えるでしょう。



