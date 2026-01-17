人気吉本芸人「ビジュアル系にハマってた頃」学生時代の写真を相方が公開「衝撃的」「激変すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/17】お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が1月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の内間政成がビジュアル系にハマっていた頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気吉本芸人「髪がある」学生時代の別人級ビジュアル系ショット
真栄田は「内間が大学時代、ビジュアル系にハマってた頃の写真出て来た。『人は変われるのです byロッキー』」と綴り、内間の若かりし頃のショットを投稿。白のトップスをスマートに着こなした内間が、長髪で中性的なメイクを施し、クールな眼差しを見せている。
この投稿には「めっちゃ驚いた」「髪がある」「かっこいい」「別の世界線があったのかも」「まさかのビジュアル系」「激変すぎる」「衝撃的」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気吉本芸人「髪がある」学生時代の別人級ビジュアル系ショット
◆スリムクラブ内間政成、ビジュアル系に心酔していた大学時代の姿
真栄田は「内間が大学時代、ビジュアル系にハマってた頃の写真出て来た。『人は変われるのです byロッキー』」と綴り、内間の若かりし頃のショットを投稿。白のトップスをスマートに着こなした内間が、長髪で中性的なメイクを施し、クールな眼差しを見せている。
◆スリムクラブ内間政成の姿に反響
この投稿には「めっちゃ驚いた」「髪がある」「かっこいい」「別の世界線があったのかも」「まさかのビジュアル系」「激変すぎる」「衝撃的」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】