【モデルプレス＝2026/01/17】お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が1月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の内間政成がビジュアル系にハマっていた頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】人気吉本芸人「髪がある」学生時代の別人級ビジュアル系ショット

◆スリムクラブ内間政成、ビジュアル系に心酔していた大学時代の姿


真栄田は「内間が大学時代、ビジュアル系にハマってた頃の写真出て来た。『人は変われるのです byロッキー』」と綴り、内間の若かりし頃のショットを投稿。白のトップスをスマートに着こなした内間が、長髪で中性的なメイクを施し、クールな眼差しを見せている。

◆スリムクラブ内間政成の姿に反響


この投稿には「めっちゃ驚いた」「髪がある」「かっこいい」「別の世界線があったのかも」「まさかのビジュアル系」「激変すぎる」「衝撃的」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）

