カノックスター・ぎし・ありしゃんらYouTuber家族3組で旅行へ 集合ショットに「メンバーが豪華すぎる」「楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】YouTuberのかの／カノックスターが1月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。YouTuber家族3組で旅行に行ったことを報告した。
【写真】人気YouTuber3組「衝撃の顔ぶれ」豪華家族旅行ショット
カノックスターは「家族3組で旅行行ったら楽しかった」「3家族で初の旅行」と綴り、YouTuberグループ・ばんばんざいのぎしとモデルの桜井美悠（みゆみゆ）家族、3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃん家族、そして自身の家族の計3組で旅行をしたことを報告。YouTubeでは栃木県・那須高原の高級ヴィラや動物園を訪れた際の様子を公開しており、子どもたちも集まり、賑やかで幸せ溢れた映像になっている。また、それぞれのYouTubeチャンネルでも旅行の様子が公開されている。
この投稿に、ファンからは「メンバーが豪華すぎる」「幸せな空気感」「このメンバーで旅行に行くのすごい」「楽しそう」「子ども達が可愛すぎる」「衝撃の顔ぶれ」といった反響が寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber3組「衝撃の顔ぶれ」豪華家族旅行ショット
◆カノックスターらYouTuber家族3組、那須高原の高級ヴィラへ
カノックスターは「家族3組で旅行行ったら楽しかった」「3家族で初の旅行」と綴り、YouTuberグループ・ばんばんざいのぎしとモデルの桜井美悠（みゆみゆ）家族、3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃん家族、そして自身の家族の計3組で旅行をしたことを報告。YouTubeでは栃木県・那須高原の高級ヴィラや動物園を訪れた際の様子を公開しており、子どもたちも集まり、賑やかで幸せ溢れた映像になっている。また、それぞれのYouTubeチャンネルでも旅行の様子が公開されている。
◆YouTuber家族3組の旅行に反響
この投稿に、ファンからは「メンバーが豪華すぎる」「幸せな空気感」「このメンバーで旅行に行くのすごい」「楽しそう」「子ども達が可愛すぎる」「衝撃の顔ぶれ」といった反響が寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】