SHIHO¡¢É×¤Î½©»³À®·®¤Ë·ëº§µÇ°Æü¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁª¤Ö¤â¡Ä¡Ö¤ª¤ì¤Ï¤¤¤é¤ó¡×
¥â¥Ç¥ëSHIHO¤¬¡¢³ÊÆ®²È¤ÇÉ×¤Î½©»³À®·®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¤è¤·¤Ò¤í¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§µÇ°Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£
µî¤ë1·î16Æü¡¢SHIHO¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î·ëº§µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçºîÀï¡Êft.¥¨¥ë¥á¥¹¡¢¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSHIHO¡¢¡ÖÈà»á¤¬É¬Í×¡×¤È¾×·âÈ¯¸À
SHIHO¤Ï¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë1·î9Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½©»³À®·®¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤«¤é2Ç¯¤¬²á¤®¤¿¸å¤Ë·ëº§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¤À¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¤¬¡¢SHIHO¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢½©»³¤¬²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤¬Á÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤Ç·ëº§µÇ°Æü¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£·ëº§¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ôÇ¯¤¬²á¤®¤¿¸å¤Ï¡¢·ëº§µÇ°Æü¤¬²á¤®¤Æ3Æü¸å¤Ë½©»³¤¬¡Ø½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï3ÆüÁ°¤¬·ëº§µÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢É×ÉØ¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î·ëº§µÇ°Æü¤âÆÃÊÌ¤ËSHIHO¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢SHIHO¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤Í¡£ºâÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦Ä¹¤¤¥Ý¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¤Î³×¥Ý¡¼¥Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£½©»³¤µ¤ó¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
SHIHO¤ÏÉ×¤Ë¥Ý¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡©»ä¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢½©»³¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤Ï¤¤¤é¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
·ë¶É¡¢Èà½÷¤ÏÉ×¤È°ì½ï¤ËÃå¤ë¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£½©»³¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£À¸ÃÏ¤âÎÉ¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£