昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手（３６）が１７日、マツダ内で取材に応じ、現役引退を表明した。１６〜１８年にリードオフマンとしてリーグ３連覇を支えた。昨年１０月に戦力外通告を受け、現役続行を目指して他球団からのオファーを待っていた。

田中は「現役続行を考えながら動いていた反面、自分の年齢とか、自分がどういう状況に置かれているのかっていうのも理解はしていた。（２５年の）年内に、辞めるという決断はしていました」と説明。ＮＰＢに絞ってオファーを待っていたといい「それ以外でプレーするのは考えていなかった」と明かした。「経験上、まだやれるっていう思いももちろんあったんですけど、その気持ちだけじゃできないっていうのも理解はしていた。そういったのも踏まえて決断しました」と続けた。

昨年は７月１４日まで約１か月間は１軍でプレーしたものの、１４試合の出場のみ。ウエスタンでは６２試合で打率３割３分３厘と結果を残していた。昨年９月に球団から構想外が伝えられた。「２軍ではあるけど、成績が僕自身を諦めさせてくれなかった。辞めるならボロボロになるまでやって終わっていきたい」と現役続行を目指して退団を選んだが、カープ一筋１２年でユニホームを脱ぐ。

東海大相模高、東海大、ＪＲ東日本を経て２０１３年ドラフト３位で広島入団。１５〜１９年にかけて歴代６位の６３５試合連続フルイニング出場した。１７年に盗塁王、最高出塁率、ベストナイン。１８年にゴールデン・グラブ受賞。１９年に右膝半月板の手術を受けて以降は苦しいシーズンが続いた。通算１２０３試合で打率２割５分６厘、６９本塁打、３４８打点、１３１盗塁。通算１０００安打まで３５に迫っていた。