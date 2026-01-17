女優の安田成美（59）が16日放送のNHK・Eテレ「スイッチインタビュー」（金曜後9・30）に出演。NHKの連続テレビ小説「春よ、来い」の降板の裏側を語った。

安田は1994年後期から95年前期にかけて1年間放送された「春よ、来い」で1年間ヒロインを演じる予定だったが、半年で降板した。

「まぁ一生懸命やった結果が降板というかたちになったとしか言えないんですけど…。そうね…。どこから話していいか分からないけど、作る過程でいっぱいクエスションがあって。“どうして？何で？”ってところをいつもディレクター、プロデューサーとやり取りしていた。他の俳優さんも同意見で」と言葉を選びながら当時を振り返り、「連続ドラマって登場人物が生きてくるので、“もっとこういうことをしてほしい”ってことが、どんどんそういうことが起こりやすいっていうのもあるんですけど。その中で役をやっているただの駒ですけど、限界になってしまってやめた」と降板理由を語った。

「その時は何も後のこととかも怖くなくて、これで仕事なくなってダメになったらそこまでだということを受け入れれば、“朝ドラでもやめてやる”みたいな感じでやめました」と語った。

「一生懸命になりすぎたのかもしれないですね。いろんな立場があったりとかしたんでしょうけど、子供だったからかな。“何で？何で？何で？”になっちゃったんだと思うんですよね」と穏やかな表情で語った。安田は同年にお笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武と結婚。「そこで腹決めちゃったので、本当に踏ん切りよく家庭に入ることも当たり前のように入った。それも成り行きというと成り行きになっちゃうんですけど。1個1個は真剣に一生懸命やっていました」と語った。

対談相手のシンガー・ソングライターの大貫妙子が「自分で決めたことだから誰も文句は言えない。それでいいんだと思うんですけど」と安田の決断を尊重。安田は「後悔は全然してない」とした上で、「反省としては途中でものをやめるということはいかんかったなと。そういう角度では反省はしています」と語った。