ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¸åÇÚ¤«¤é¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¿ÆÌ©¸òºÝ¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÆÌ©¤Ê¸òÎ®¤¬¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤â¤é¤¤Êª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤à¤È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦°æËÜµ®»Ë¤¬¡Ö¿§¤ó¤ÊÊý¤«¤é¤â¤é¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÉÍÅÄ¤Ë¼ÁÌä¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÂÎ´¶¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÂÎ´¶¤Ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ë¡Èµ¿¤¤¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö·î2²ó¤°¤é¤¤¡¢IKKO¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö·î2²ó¡©¶¦±é¤·¤¿»þ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢°æËÜ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÉÍÅÄ¤Î²ñÏÃ¤Ç¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ìIKKO¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·î2²ó¤°¤é¤¤¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È´ª¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡IKKO¤Ï¶¦±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤ªÅÚ»º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÃúÇ«¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°æËÜ¤Ï¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡×¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤ËÉÍÅÄ¤ÏÂ¿¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°æËÜ¤â¡ÖÈÝÄê¤»¤¨¤Ø¤ó¤Î¤ä¡ªIKKO¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£