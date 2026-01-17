プロ野球・DeNAは17日、三嶋一輝投手が現役引退することを発表しました。

三嶋投手は2013年にドラフト2位でDeNAに入団。1年目から先発ローテーション入りを果たすと、球団史上39年ぶりにルーキーでオールスター出場。その後はリリーフに主戦場を移し、クローザーやセットアッパーとして活躍しました。

また2022年には国指定難病である「黄色靭帯骨化症」を発症し手術。その後、克服し翌シーズンには27試合に登板し3勝1敗、9HP、防御率4.84の成績をおさめました。

昨季は8月に6試合登板し防御率10.80と苦しい結果に。ファームでは31試合で防御率2.43の成績を残しましたが、来季構想外となっていました。

三嶋投手は球団を通じて「この度、引退することを決意いたしました。2013年から13年間大変お世話になりました。横浜DeNAベイスターズの関係者の皆さま、ファンの皆さま、こんな私を支えていただき、熱い声援を送ってくださったことは一生忘れません」と感謝の言葉を並べました。

さらに「野球選手、投手として一生懸命に腕を振ってきました。野球人生のなかで、先発、中継ぎ、抑え、そして難病も経験しました。皆さまから期待されていたなかで、期待に添えない結果となり、ご迷惑もおかけしましたが、それでも優しく、時には厳しく親身になってくれた方々にもたくさん出会えました。野球選手として様々なことを学ばせていただき、とても濃く、長かったと感じる13年間でした。横浜DeNAベイスターズで野球ができて、皆さまと出会えたことが私にとって幸せな時間であり、生涯の宝物です。ありがとうございました」とこれまでの13年間を振り返りました。

また球団は、3月14日に行われるソフトバンクとのオープン戦で、三嶋投手の引退セレモニーを開催する予定です。