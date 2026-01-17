SHEGLAM新コレクション登場♡メタリックに輝くLustra Collection

世界150以上の国と地域で支持されるグローバルコスメブランドSHEGLAMから、新コレクション「Lustra Collection」が登場しました。シルバーやメタリックを基調にしたパッケージと、ひと塗りで印象を変えるクールな輝きが魅力のラインアップ。今冬のメイクにエッジと華やかさを添え、いつもの表情をアップデートしてくれます。デイリーにも特別な日にも寄り添う、新しい輝きをまとってみませんか♡

クールな輝きを宿すアイメイク

「Stone Cold Eyeshadow Palette」は、シルバートーンを基調にしたミニサイズのアイシャドウパレット。価格は977円、1色展開で、マットとグリッターの2質感をセット。

日常使いから華やかなメイクまで幅広く対応します。

「Rare Metals Glitter Topper」は、977円で2色展開。単色使いはもちろん、手持ちアイシャドウに重ねることで立体感と写真映えする輝きをプラス。

「Silver Strobe Metallic Eyeliner」は817円、1色展開。なめらかな描き心地と高発色なメタルカラーで、目元をシャープに引き締めます。

存在感を放つリップアイテム

「Glitter Whip Liquid Lipstick」は、1,140円で3色展開。ムースのように軽やかな付け心地と、きらめくツヤ感を両立し、ひと塗りで主役級の唇に。

「Lip Link Mini Gloss Bracelet Palette」は、1,303円、1色展開。ツヤ感のあるリップカラー2色をブレスレット型ケースに収めた遊び心あふれるアイテムで、外出先のメイク直しにも便利です。

仕上がりを操るマルチリキッド

「Metamorphosis Mixing Liquid」は、1,303円、1色展開。アイシャドウやグリッターに混ぜて使うことで、発色やツヤ感を自在に調整できるマルチユースリキッド。

メイクの幅をぐっと広げ、Lustra Collectionの輝きを最大限に引き出します。

さらに、全アイテムをまとめて楽しめる「Lustra Collection Set」は9,779円で展開。統一感のあるメタリックメイクを一気に完成させたい方におすすめです。

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

冬メイクに銀色のアクセントを

SHEGLAMの新コレクション「Lustra Collection」は、メタリックな質感でいつものメイクに新鮮な表情を与えてくれる存在。

アイからリップ、仕上げまで揃う全6アイテムは、組み合わせ次第でクールにも華やかにも楽しめます。

今冬は、シルバーの輝きを味方に、自分らしいスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪