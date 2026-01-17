「2025年度東京競馬記者クラブ賞」（スポニチなど加盟16社）の表彰式が17日、中山競馬場のウイナーズサークルで行われた。特別賞を受賞したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスチィール）は矢作芳人師（64）が代表して出席した。昨年は世界最高賞金レースのサウジカップを勝ち、日本調教馬としてブリーダーズCクラシック初制覇の偉業を果たした。

連覇が懸かる今年初戦のサウジカップ（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）に向け、既に始動している。矢作師は「4日に（栗東に）帰厩して、坂路で追い切り2本消化しました。国内であと3本、サウジで軽く1本の予定。（馬体重が）今580キロあるので560キロぐらいで、競馬できればと思っています。よく余裕残しでサウジを勝ってドバイへ…とか言われるけど、そんなに甘いもんじゃないです。しっかり仕上げたいと思います。（昨年BCダートマイル覇者の）ナイソスとやるのが楽しみ」と意気込みを語った。

22日（日本時間23日）に発表される北米競馬の年間表彰の「エクリプス賞」で古馬ダート牡馬部門の最終候補3頭にノミネートされている。春はサウジカップCと次走ドバイワールドC（3月26日、メイダン）が大目標。指揮官は「これまで体が1回も崩れたことがないのが凄いです。脚元であったり内臓であったり、どこかが悪くて、競馬を使えなかったなんてことがないです。全て予定したレースを使うことができている。オーナー（藤田晋氏）とも“まず中東の2戦”と話しているので、しっかり競馬をしてきたいと思っています」と力強く誓った。