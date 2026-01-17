片岡愛之助、休演日に“愛車”でツーリング「久々にブレイクアウト君と」
歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が16日、自身のブログを更新。休演日にツーリングを楽しんだ“愛車”を公開した。
【写真】「久々にブレイクアウト君と」休演日にツーリングを楽しんだ片岡愛之助の愛車
愛之助は「本日は休演日」と題したブログで、「朝から久々にブレイクアウト君と走りました」と“愛車”のバイクの写真をアップ。「絶好調でした!!!」と束の間の休息を満喫できたようだった。
リフレッシュした様子の愛之助は、「今日は東京で『流白浪燦星』ルパン歌舞伎の記者会見です 一日中色んな取材頑張りまぁす」と気合い十分につづった。
この投稿には、「お忙しいですね」「わずかでもお疲れを癒やされる時間となっておりましたら、何よりです」などのコメントが寄せられている。
