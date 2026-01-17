声優の野中ここな（１９）が１７日、都内で行われた「野中ここな １ｓｔ写真集 うたかた」発売記念イベントに出席した。

撮影は地元・長崎で敢行。野中は「大好きな長崎で撮影ができて安心した気持ちと、自信もある。お届けできて本当に良かったなと思っております」と満足げな表情だ。

反響も大きかったようで「家族からも連絡がたくさん来た。思春期、反抗期真っ只中の弟たちからも『おめでとう』という言葉を久々に貰って。二十歳の集いにも参加したんですけど、中学の同級生たちと私の写真集の話題で盛り上がることができた」と笑顔で語った。

２８日にはいよいよ２０歳の誕生日を迎える。小学６年生で芸能界入りした野中は「あっという間でしたね。歌を歌ったり、ダンスを踊ったり、表現だらけの１０代」と１０代を振り返った。

一方で、２０代は「挑戦の年にしたい」と宣言。「２０代からが勝負の時だと思いますので。今までためらいもあったり、勇気が出ないことが多かったので、ゆるがないものをちゃんと作って、たくさんの表現に出会えたらいいなと思います」と抱負を述べた。

また「舞台、ミュージカル、体の動きでも伝えられる役者さんになってみたい。歌、ダンスもこの世界に入って好きになったので、曲を出してみたい」と具体的な目標を語ると「少年役をやりたい。少女役が多いんですけど、坂本真綾さんとか、女性声優さんが演じる少年役が好きで。挑戦してみたいという思いがあります」と力を込めた。