SPYAIR、TVアニメ『勇者刑に処す』主題歌「Kill the Noise」先行配信開始＆アニメノンクレジット主題歌映像公開！1月18日(日)にはMusic Videoの公開が決定！

SPYAIRの新曲「Kill the Noise」の先行配信がスタートした。

「Kill the Noise」は現在全国28局にて放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌。あわせてKADOKAWA Anime Channelではアニメノンクレジット主題歌映像が公開となった。

また、1月18日(日)21:00にMusic Videoの公開が決定し、Music Videoのティザー映像が公開された。是非とも、SPYAIR Official YouTube Channelにて、視聴予約登録をしてほしい。

ニューシングル「Kill the Noise」は、2月11日にCDリリースすることが決定しており、初回仕様はアニメ“勇者刑に処す”描き下ろし三方背スリーブケースが付属される。

“勇者刑に処す”は ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。数々の賞を受賞した電撃の新文芸の大人気小説の初TVアニメ化となっており、初回の60分拡大スペシャル放送後には、期待を裏切らない内容と圧倒的なクオリティが大きな話題を呼んでおり、今シーズン大注目のアニメ作品となっている。

主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチした、まさに“勇者刑に処す”の世界観を表現。緊張感あふれる展開の中にも、聴く人の背中を押すSPYAIRらしいメッセージが込められている楽曲となっている。「Kill the Noise」が“懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦い”を、よりドラマチックに彩る。

SPYAIRは、昨年にリリースしたボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」が話題を呼び、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演。国内にとどまらず海外でも大きく注目されている。

2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月より「Kill the Noise」を携えワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を開催する。

SPYAIRの今後の動きにも注目してほしい。

●リリース情報

「Kill the Noise」



配信リンクはこちら

https://SPYAIR.lnk.to/IbfG7f

CD

2月11日発売



品番：AICL 4853

価格：￥2,000(税込）

初回仕様：アニメ描き下ろし三方背スリーブケース付き

＜収録曲＞

1. Kill the Noise

2. Buddy - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28

3. Chase the Shine - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28

4. Kill the Noise (Anime Size)

5. Kill the Noise (Instrumental)

CD予約はこちら

https://spyair.lnk.to/32fc58

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

店舗特典

対象となるCDショップ・オンラインサイトにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたします。

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：ポストカード

・セブンネット：キーホルダー

・アニメイト：ましかくブロマイド

・SPYAIR応援店：ステッカー

応援店対象店舗はコチラ

https://www.spyair.net/shoplist/260211/

●作品情報

『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』



2026年1月3日より全国28局にて放送中

●ライブ情報

『SPYAIR TOUR 2026』（全国13都市）

【Live House Series】

2/14 (土) 神奈川・Yokohama Bay Hall

2/21 (土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

2/22 (日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

2/28 (土) 石川・金沢Eight Hall

3/01 (日) 新潟・NIIGATA LOTS

3/07(土) 愛媛・松山WstudioRED

3/08(日) 香川・高松MONSTER

チケット一般発売中！

https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026

【HALL Series】

3/20(金・祝) 千葉・松戸森のホール21

3/29(日) 大阪・オリックス劇場

4/05(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

4/12(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

4/29(水・祝) 北海道・札幌教育文化会館

5/14(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

オフィシャル2先行予約受付中

https://l-tike.com/st1/spyair2026hall-official/

『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演

2026.1.17 宮城・仙台PIT

2026.1.20 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

（※2025年6月の振替公演）

チケットはこちら

https://spyair.lnk.to/TOUR2025_BUDDY

＜SPYAIRプロフィール＞

YOSUKE (Vocal) / UZ (Guitar & Programming) / MOMIKEN(Bass) / KENTA (Drums)から成る4人組ロックバンド。

2005年にオリジナルメンバーで結成。2010年のメジャーデビュー。

2023年4月新ボーカルに YOSUKE が加入し現体制となる。

2024年2月にリリースされた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」は、SPYAIR初となるストリーミング累計2億回再生を突破。

結成20年・デビュー15年を迎えた2025年、1月にフジテレビドラマ『問題物件』主題歌「Buddy」を、7月にボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」をリリース。

9月には恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』初の２DAYS開催を山梨県・河口湖ステラシアターにて実現。以降、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演し、大きな話題を呼んだ。

2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月より新曲「Kill the Noise」を携えてのワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を全国13都市開催する。

関連リンク

SPYAIRオフィシャルサイト

https://www.spyair.net/

『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』公式サイト

https://yushakei-pj.com/