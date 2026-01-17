アイドルグループ「僕が見たかった青空」の岩本理湖が１６日、自身のＸを更新。ある物を電車で持ち帰る姿を公開し、反響を呼んだ。

「電車でクリフハンガーを持って帰る人 ちなみに突起は３ｃｍ！！」と綴り、大事そうに手にしていたのはＴＢＳ「ＳＡＳＵＫＥ」の第３ステージの難所「クリフハンガー」練習用の木の板。岩本は２４年に続き、昨年末に放送された２５年大会にも出場するＳＡＳＵＫＥガチアイドルとして知られ、今回は前回クリアできなかったフィッシュボーンをクリアし、新たな難所ＤＸに挑戦。顔面を打ちつけながら落水し、ずぶ濡れとなったが、常連選手からは「大健闘」、「すごいすごい」と称賛されていた。リタイア後のインタビューでは「ドラゴンがやりたかったです」と悔やみつつ「来年も頑張りたいと思いました。ＳＡＳＵＫＥが本当に大好きで、ＳＡＳＵＫＥが人生です。アイドル初の１ｓｔステージクリア者になりたい」と、目を輝かせていた。

コメント欄などでは「シュールすぎる笑」、「あなたホンモノやわ」、「何とも幸せそうな笑顔」と沸き、ＳＡＳＵＫＥ女子レジェンドの水野裕子からは「袋とかに！入れなって言ったのに！いや！このまま持って帰ります！って言って聞かないもんで！！この子ってば！！！」と返信されていた。

翌日、岩本は「あの・・・実はちゃんとアイドルなんです・・・知ってました？？？」と報告していた。