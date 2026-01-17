ジャンボ尾崎さん追悼、勇姿を急きょテレビ放送 ダンロップフェニックス一挙6時間、レギュラーツアー史上初のエージシュート達成も
CS放送スポーツチャンネル「GAORA SPORTS」は、昨年12月に亡くなったプロゴルファー尾崎将司さんを偲び、きょう17日にかつての勇姿を放送する。
【追悼】ジャンボ尾崎 あの雄姿をもう一度 2013年…レギュラーツアー史上初のエージシュート達成
尾崎さんは“ジャンボ尾崎”の愛称で親しまれ、男子ゴルフの国内ツアーで最多となる通算94勝、12度の賞金王に輝いたレジェンド。若手の育成にも尽力。昨年12月23日、S状結腸がんのため亡くなった。78歳だった。
これを受け、GAORA SPORTSは、17日の当初予定を変更し、尾崎さんが大会史上初の3連覇を成し遂げた1994年〜96年の「ダンロップフェニックストーナメント」3大会の模様（最終日）を6時間にわたり一挙放送。
また2013年、当時66歳の尾崎さんが大会初日に「62」をマークし、レギュラーツアー史上初のエージシュートを達成した「つるやオープンゴルフトーナメント」初日の模様を、24日に放送する。
■番組名【追悼】ジャンボ尾崎 あの雄姿をもう一度「ダンロップフェニックス初優勝！史上初の年間獲得賞金2億円突破（1994年 ダンロップフェニックストーナメント）」
1月17日（土）午後3時45分〜
■番組名【追悼】ジャンボ尾崎 あの雄姿をもう一度「最終ホール大逆転イーグル！ダンロップフェニックス2連覇！（1995年 ダンロップフェニックストーナメント）」
1月17日（土）午後5時45分〜
■番組名【追悼】ジャンボ尾崎あの雄姿をもう一度「大会史上初の3連覇でプロ通算100勝達成！（1996年 ダンロップフェニックストーナメント）」
1月17日（土）午後7時45分〜
■番組名【追悼】ジャンボ尾崎あの雄姿をもう一度「生涯現役！レギュラーツアー史上初のエージシュート達成！（2013年 つるやオープンゴルフーナメント）」
1月24日（土）午後9時30分〜
