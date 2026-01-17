白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。診察の結果について報告しました。



【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 診察の結果を報告「正直に言うと、癌の数値は思ったほど減っていませんでした」



ネイボールさんは、「正直に言うと、癌の数値は思ったほど減っていませんでした。」と投稿。がんの検査の数値について、「これは…普通にショックです なかなか気持ちを切り替えられません。」と率直な気持ちを綴りました。





それでもネイボールさんは、「ズルズル引きずらないのが、今の自分の目標です。

」と、投稿。





「今の時代の医療レベルって、本当にすごい。」「ちょっと前の時代だったら、今使っている抗がん剤もなかったかもしれない。」「そう考えると、今こうして治療を受けながら生活できていること自体が奇跡だな」と、検査の結果を前向きに受け止める気持ちを記しました。





そして、「家に帰ったら、妻と娘をおもいっきりハグします」「それだけで、少し元気が戻ると思います。笑」と、家族への愛を示し明るく締めくくりました。



