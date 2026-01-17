¡Ú Æ£¤¢¤ä»Ò¡õ»ÔÀîÍ³µªÇµ ¡Û¡Öº£Ä«¤â¤¢¤ä»ÒÀèÇÚ¤ÎÄ«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×½é¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀé°¬³Ú¤Ø¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¡×¡¡¤È¤â¤Ë¤¬¤óÆ®ÉÂ¤«¤é²óÉü
²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤È»ÔÀîÍ³µªÇµ¤µ¤ó¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£½é¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¡Ö¸æ±àºÂÁÏÎ©130Ç¯µÇ°¸ø±é¡×¤ÎÀé°¬³Ú¤ËÎ×¤à¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÀé½©³Ú¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»ÔÀîÍ³µªÇµ¤Á¤ã¤ó¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·à¾ìÉ½¤ÎÂç´ÇÈÄ¤ÎÁÔÎï¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¿·Ä´¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤âÂç¹¥É¾¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥ó³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Àé°¬³ÚÁ°Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤â±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ä«¤â¤¢¤ä»ÒÀèÇÚ¤ÎÄ«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÇÛÁ·¤µ¤ì¤¿Ä«¿©¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢ÆÚ½Á¡¢ÇòÏÂ¤¨¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÉÕ¤±¡¢¾Æ¤µû¤Ë¾®È¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¿©ºà¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¡×¡ÖÌ£ÉÕ¤±¤â¸ý¤Ø±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤ä»ÒÀèÇÚ¡¢º£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¼ä¤·¤µ¡×¡Ö½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤À¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÁÛ¤¤¡×¤È°î¤ì¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¤â³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æó¿Í¤·¤ÆÀé°¬³Ú¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë½é´ü¤Î»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ²óÉü¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯7·î¤ËÍñÁã¼ðáç¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¤È¤â¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û