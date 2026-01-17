義母が自慢話をしてマウントをとってきたり、嫌味を言ってきたりすると、イラッとしますよね。特に学歴自慢は、聞いているだけでストレスが溜まるでしょう。今回は、学歴詐称疑惑のある義母の自慢話にウンザリした話をご紹介いたします。

本当にK大卒？

「義母は自分を高学歴だと自慢してきます。毎回『私はK大卒なのよ』『K大は名のある先生が多くて』『やっぱり教養って大切よね』と、会う度に自慢話を聞かされるんです。適当に聞き流していますが、自慢話なんて聞かされてもなにも楽しくないのでただただしんどいのが本音。しかも、孫にも賢くなってほしいからといって、英語教材を送りつけてきたり、私立小学校のパンフレットを見せてきたりと、子どもの教育にも口出ししてきて……。でもテレビのクイズ番組を一緒に見てても、義母は本当にK大卒なのかと疑うくらい、基本的な知識もなければ常識もないので、嘘なんじゃないかと疑っています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 学歴自慢を聞くのはストレスですよね。ただ学歴を偽っている可能性があるとしたら、義母への不信感が募るでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。