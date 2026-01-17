TAGRIGHTが1月7日～10日に日本青年館ホールで開催した『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』の全貌や舞台裏が、明日1月18日放送の『シューイチ』にて放送される。

初めて会場のステージに上がった彼らがまず挑んだのは、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」のリハーサル。メンバーを決定するために行った合宿時から踊り続けている楽曲だが、フルパフォーマンス披露は今回が初めてで、さらに振付は合宿当時からブラッシュアップされており、小林大悟は他の新曲を携えてのショーケースになるものの「今でもFOREVER BLUEが一番難しい」と心境を吐露した。

また、今回のショーケースでは前田大輔と若松世真が2人で準備したラップ曲を、岸波志音は自身が得意とするピアノ演奏も交えながら作詞作曲した曲を披露するなど、メンバーそれぞれの個性が際立つパフォーマンスも放送される。

ショーケースの最後、会場に集まったファンに向けて前田は「一年前の自分を想像したら、こんな素敵な場所でライブを出来ているとは思っていなかったから、たくさんの人にTAGRIGHTの音楽を届けたいですし、色んな夢を与えていきたい」と感想を述べ、西山智樹は「すべての方々にずっと感謝しつつ、（これからも）前に進んでいけたらいいなと思います」とこれまでの奮闘を振り返りながら涙ながらに今後への決意を口にした。

さらに、Huluでは番組放送終了後、完全版を独占配信。公演期間中、「FOREVER BLUE」を振付し、合宿にもパフォーマンス指導で参加したダンサー YUMEKIが、本番前にTAGRIGHTメンバーを激励しに訪れた様子や、最終公演直後に行ったTAGRIGHTへの独自インタビューなどが配信される。

くわえて、Hulu完全版では来週以降TAGRIGHTが初めてメンバー全員でロケに挑んだ様子などのスペシャルコンテンツを配信予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）