SNSなどで中国の家庭料理を発信している、中国・福建省出身の中国家庭料理研究家りんさん。子どもの頃からお母さんの作る福建料理やさまざまな地方の料理を食べて育ち、調理師学校で料理をさらに学んだそう。
本場の味にこだわりつつも、日本のスーパーで購入できる食材を使い、普通のコンロ・少ない道具で気軽に作れるよう考案された中国家庭料理レシピ。ガチ中華好きのファンも多いと言うりんさんのひと皿にトライしてみませんか？
■海鮮春雨煮込み
海鮮のうまみがしみ込んだ、汁までおいしい春雨煮込み。
うま辛味が恋しくなった時に作ります。
ひき肉と豆板醤を炒める際、油が赤くなるまで炒めると、風味と香ばしさが際立ちます。
材料（4人分）
緑豆春雨 …… 150g
あさり（砂抜き済みのもの） …… 250〜300g
冷凍シーフードミックス …… 250g
豚ひき肉 …… 100g
えのきだけ …… 大1袋（200g）
しょうが（みじん切り） …… 2かけ分
にんにく（みじん切り） …… 3〜4かけ分
サラダ油 …… 大さじ２
塩・こしょう …… 各適量
豆板醤 …… 大さじ1
A しょうゆ …… 大さじ2
オイスターソース …… 大さじ1
鶏ガラスープの素（顆粒） …… 小さじ2
砂糖 …… 小さじ1
B 水 …… 1000ml
料理酒 …… 大さじ2
ごま油 …… 少々
香菜（ざく切り） …… 適量
作り方
（1）緑豆春雨は水で戻し、水けをきる。シーフードミックスは洗ってかるく水けをきる（解凍しなくてもよい）。えのきだけは根元を切り落としてほぐす。
（2）鍋にサラダ油を中火で熱し、しょうが、にんにくを炒める。ひき肉、塩・こしょう各少々を加えて炒める。肉がポロポロになったら豆板醤を加え、油が赤くなるまで炒める。Aを加えて炒め合わせる。
（3）ひき肉の上に、えのきだけ、春雨、シーフードミックス、あさりの順に重ね、Bを加える。ふたをして、煮立ってから10分ほど中火で煮て、香菜を加えてやさしく混ぜる。器に盛り、ごま油をかける。味をみて、塩・こしょう各少々でととのえる。
＜注意点＞
・大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
・しょうが1かけは約10g、にんにく1かけは約5gです。
・レシピでは、野菜を洗う、皮をむく、種を取るなどの基本的な下ごしらえは済ませてからの手順を紹介しています。
・料理酒は、米、米こうじや食塩などを原料とした料理用の醸造調味料で、塩分が入っているものです。紹興酒の代用として（または酒）と表記している酒は、清酒をあらわします。
著者プロフィール
りん
中国家庭料理研究家。1990年福建省生まれ。7歳で家族と来日。高校卒業後に調理専門学校を卒業、調理師免許を取得。製菓の仕事、飲食店での勤務を経験し、2024年に中国の家庭料理を紹介するInstagramを開設。母から受け継いだ家庭の味をベースに、身近に楽しめる中国の料理を発信し、SNSの総フォロワー数14万人（2025年11月現在）と多くの支持を得ている。
著＝りん、撮影＝難波雄史、編集＝岡村理恵／『毎日食べたい中国の家ごはん 日本人もハマる!本場の味』