ひざ下ねじれ改善エクササイズ


シンクに寄りかかる、背中を丸めてスマホを見る。日常生活を見直して美姿勢に！

「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！　ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。

子育て中も家事の合間にもトライできる簡単プログラム、姿勢bodymakeトレーナーericaさんの美姿勢メソッドをチェックしてみましょう！

※本記事はerica著の書籍『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』から一部抜粋・編集しました。

■産後の姿勢を足から正すひざ下ねじれ改善エクササイズ〈左右10回ずつ・合計1分〉

足の太さで悩む多くの女性は、股関節が内側にねじれて、ひざから下は外側にねじれていることが多く、ふくらはぎの外側が張りがち。エクササイズでひざ下のねじれを改善しましょう。

■STEP1　左ひざを軽く立てて座る

STEP1　左ひざを軽く立てて座る


左ひざを軽く立てて、右足はひざを倒して床につけて座ります。左のかかとは床につけた状態に。両手で左のひざ上をつかみます。

■STEP2　左のひざ下を内側に動かす

STEP2　左のひざ下を内側に動かす


左足の親指に力を入れて、ひざ下を内側に動かします。10 回繰り返して、反対側も同様に。

erica's advice

ひざ下が外側を向いてしまうと、足が太くなるのでこれを機会に改善しましょう

著＝erica／『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』