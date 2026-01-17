合計1分でできる美姿勢メソッド【ひざ下ねじれ改善エクササイズ】
シンクに寄りかかる、背中を丸めてスマホを見る。日常生活を見直して美姿勢に！
「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！ ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。
※本記事はerica著の書籍『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■産後の姿勢を足から正すひざ下ねじれ改善エクササイズ〈左右10回ずつ・合計1分〉
足の太さで悩む多くの女性は、股関節が内側にねじれて、ひざから下は外側にねじれていることが多く、ふくらはぎの外側が張りがち。エクササイズでひざ下のねじれを改善しましょう。
■STEP1 左ひざを軽く立てて座る
左ひざを軽く立てて、右足はひざを倒して床につけて座ります。左のかかとは床につけた状態に。両手で左のひざ上をつかみます。
■STEP2 左のひざ下を内側に動かす
左足の親指に力を入れて、ひざ下を内側に動かします。10 回繰り返して、反対側も同様に。
erica's advice
ひざ下が外側を向いてしまうと、足が太くなるのでこれを機会に改善しましょう
