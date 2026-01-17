Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramで、19点に及ぶお散歩ショットを披露した。

【写真】玉森裕太のプライベート感たっぷり“お散歩デート”風ショット

■玉森裕太が19点の写真を大放出

この日の玉森は、ゆったりとしたサイズのレザージャケットに白いインナー、黒パンツを合わせたモノトーンコーデ。やや太めのシルバーチェーンのネックレスに黒縁メガネを下げている。シンプルでありながらも小物でアクセントをつけた、おしゃれ上級者ならではのシンプルルックで登場。

1枚目は視線外しでピースサイン。2枚目では目を閉じているものの、3、4枚目ではキュルンとした瞳が印象的なカメラ目線ショットを投稿。

この他、公園の滑り台をバックにした写真やカフェ、ベンチで陽を浴びて気持ち良さそうに過ごす様子など、シチュエーションに加えて玉森の様々な表情も楽しめる。

写真は全部で19点と大ボリュームで、テキストの代わりに滑り台とコーヒーカップ、男女ペアと思しき3つの絵文字を添えていることから、お散歩デートを彷彿とさせる投稿に。

「はぁぁぁ最高」「眼福！」「デート気分味わってます」「私とデートしたっけ？笑」「一生眺めていたい」とデート気分に浸った様子の投稿が寄せられた他、「今日のコーデも最高すぎる」「かわいいとカッコいいの大渋滞」とコーディネートにも注目が寄せられた。

■写真：玉森裕太の“お散歩デート”風ショット