歌手の和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。スタッフからまさかの“大ブーメラン”に遭う場面があった。

この日、「風邪だと思うんですけど」とガラガラ声で出演。「熱も何も何もないんですけど、声が全然出なくなって」と話しつつ、「すみません、こんな声で。ごめんなさいね」と謝罪した。

そんな中、リスナーから「アッコさん、新年1発目の放送で、鼻声の垣花さんのことを“気が緩んでる”と注意していましたよね」とメッセージが寄せられた。

和田が「そう？覚えてないわ」ともらすと、アシスタントの垣花正アナウンサーは「覚えてないすか？僕は今日アッコさんの鼻声、大変心配しながら、あのときのアコさんの発言を聞くと面白いなと思ったので、スタッフにお願いしてアッコさんがどんなことおっしゃっていたのかを少し聞いていただいていいですか？」とニヤリ。

番組では、4日放送の音声をオンエア。和田は「年始もその鼻声はあかんやろ。たるんでるわ、君。情けない、ほんまに。いやあ、おいら今年は鼻声になれないな」と豪語していた。

和田は自身の発言に咳込みながらも大笑い。垣花アナは「ずっと覚えてますからね。もう録音取ってますから。これぞ、大ブーメラン」。和田は「ちょっとごめんね。しんどいわ。わははは」と笑いつつ、「申し訳ございません」と謝罪した。

垣花アナは「しんどいアッコさんを私、責めるつもりは毛頭ございません」を話すと、和田は「いえいえ。この番組も36年ぐらいやらせてもらってるやろ？まだスタッフ信用できへんな」とボヤいていた。