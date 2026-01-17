超特急のリョウガ（年齢非公表）が17日、都内でトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催した。

24年に30歳を迎えた記念に、北海道や沖縄、栃木・日光など全国で撮影した写真300種類をカード化。ユーモラスな表情やクールな表情まで収めた写真“集”型トレーディングカードが完成した。

300種類の中には、携帯の請求書の写真を映した“激レア”カード「破産カード」も収録。「タイにライブをしに行って、帰って携帯の請求書を見たら6500万円請求されていたという、恐ろしいエピソードがありまして」と明かし、爆笑を誘った。

続けて「幸いなことに海外のかけ放題料金でマイナス6500万円されていて、命がつながった。という危なかった写真です」と、何事もなかったと説明した。

6500万円の詳しい経緯を問われると「いかがわしいサイトを見ていたとかではまったくなく、何も気にせずに動画を見たりしていただけ。何に6500万円かかっていたのか分からない」と話し、「（金額を見たときは）あ、終わった。破産するんだ…船津（リョウガの名字）家ここで終わっちゃうんだ…事務所に借金とかできるのかな…って思いました。恐ろしかった」と語った。