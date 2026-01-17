五輪代表の日本勢も参戦『四大陸フィギュア』FODで全カテゴリ・全演技生配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、22日〜25日に開催される『四大陸フィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を生配信する。
『四大陸フィギュアスケート選手権2026』
『四大陸フィギュアスケート選手権』は、国際スケート連盟(ISU)が主催するISUチャンピオンシップの一つで、1999年に第1回大会を開催。2026年大会は、中国・北京で開催される。
2月開幕のミラノ・コルティナオリンピック代表選手の参戦も決定。男子シングルの三浦佳生、女子シングルの千葉百音、中井亜美、ペアの長岡柚奈/森口澄士、アイスダンスの吉田唄菜/森田真沙也が、4年に一度の大舞台を前に世界の強豪たちに挑む。
海外勢も、2025年世界選手権男子シングル銀メダルのシャイドロフ、3大会連続オリンピック韓国代表に決まったチャ・ジュンファン、世界ジュニア選手権女子シングル4年連続銀メダルのシン・ジアなど豪華なメンバーがエントリー。ハイレベルな氷上の戦いに注目だ。
○配信スケジュール
・１月22日（木）
13時45分〜16時53分 女子 ショートプログラム
17時30分〜19時42分 アイスダンス リズムダンス
20時15分〜 オープニングセレモニー
21時〜22時45分 ペア ショートプログラム
・１月23日（金）
13時15分〜15時49分 アイスダンス フリーダンス ※表彰式あり
19時〜22時44分 女子 フリースケーティング ※表彰式あり
・１月24日（土）
13時10分〜16時55分 男子 ショートプログラム
20時45分〜22時48分 ペア フリースケーティング ※表彰式あり
・１月25日（日）
13時〜16時52分 男子 フリースケーティング ※表彰式あり
19時〜21時 エキシビション
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
○出場選手（四大陸選手権 日本代表）
三浦佳生、友野一希、山本草太、千葉百音、中井亜美、青木祐奈、長岡柚奈/森口澄士、吉田唄菜/森田真沙也
※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり
