『甘やかさせて、たこ先生』、マンガParkで1/18より連載開始！新連載記念キャンペーン実施
白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『甘やかさせて、たこ先生』(著・佐々木)の連載が、2026年1月18日(日)にスタートする。初回は2日連続更新で、以降は毎週日曜更新予定。
【あらすじ】
BL漫画家の“たこフラワー”こと花岡緒玖人(はなおかおくと)は、連載していた作品が「Hシーンの魅力のなさ」が原因で打ち切りになることに。未経験であることをコンプレックスに感じた緒玖人は、なんと魅力的なHシーンを描くため、ゲイ向けデリヘルを頼んでしまう！しかし、実際にやってきた爽やか系イケメンキャスト(？)湊(みなと)に慌てふためく始末。何も上手くいかず全てを諦めようとする緒玖人に、湊はとんでもない提案をもちかけてきて……！さらにラストに明らかになる湊の正体とは…！？
マンガParkでは『甘やかさせて、たこ先生』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。2026年1月18日(日)〜1月24日(土)の期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス。各詳細はマンガParkアプリにて。
