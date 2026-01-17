Image: 株式会社ブロードウォッチ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

週末だけ車に乗る暮らしに常設のドラレコって、どこか仰々しく感じませんか。

必要なときだけ取り付けて、運転が終わったら取り外す。そんなライトな使い方に応えてくれるのが「モバイルドラレコ」です。

配線ゼロ、貼るだけの設置

Image: 株式会社ブロードウォッチ

週末しか車に乗らないなら、ドラレコも週末だけでいい。「モバイルドラレコ」は、そんな発想に素直に応えてくれます。電源コードも配線工事も不要。内蔵バッテリーで動くので、フロントガラスに吸盤で貼り付けるだけで準備完了です。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

ポールジョイント式ブラケットで、向きも自在に調整可能。後方カメラとしてリアガラスに設置してもOKです。週末の買い物前にサッと貼り付けて、帰宅したら取り外す。そんなルーティンが、無理なく続けられます。

電源・配線工事不要で持ち運び可能！設置が簡単な充電式モバイルドライブレコーダー！ 18,800円 【数量限定 43％OFF】モバイルドラレコ本体単体 1点 商品をチェックする

持ち運べるから、好きなときに使える

Image: 株式会社ブロードウォッチ

「モバイルドラレコ」は満充電で約6.6時間の使用が可能。旅行先でレンタカーを借りたとき、帰省でカーシェアを使うとき。どの車に乗っても自分専用の記録が残せます。

使わない間は自宅で充電しておくだけ。炎天下の車内に置きっぱなしにしなくていいのも、地味にうれしいポイントです。

ちなみに、充電しながらの使用なら常時監視も可能。玄関先の防犯カメラとして転用することも、自宅のWiFiに接続すれば遠隔監視や見守りもできますよ。

スマホ連携で、映像確認もスマートに

Image: 株式会社ブロードウォッチ

「モバイルドラレコ」本体にモニターはありません。そのぶんボディはコンパクトで、視界を遮らずフロントガラスに収まります。

映像は専用アプリからスマートフォンで確認。設定変更も保存も、アプリで完結するシンプル設計です。

主なスペック：

・フルHD画質 ・広角レンズ ・昼夜問わず記録 ・512GB microSDカード対応（最大280時間の長時間録画）

配線不要、持ち運び可能、スマホで映像確認。「モバイルドラレコ」は、週末ドライバーやカーシェア派にちょうどいい選択肢です。

ドラレコ導入のハードルを感じていた方は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

電源・配線工事不要で持ち運び可能！設置が簡単な充電式モバイルドライブレコーダー！ 18,800円 【数量限定 43％OFF】モバイルドラレコ本体単体 1点 商品をチェックする

＞＞電源・配線工事不要で持ち運び可能！設置が簡単な充電式モバイルドライブレコーダー！

Image: 株式会社ブロードウォッチ

Source: CoSTORY