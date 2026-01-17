Image: Marshall

今にも駆け出す、ヒヒーンなサウンドを！

2026年の干支は、午（うま）。特に本年は十干が陽の気を持つ火、十二支の午も火であり、火の性質が重なる特別な年とされています。ダブルファイヤーイヤーです。

マーシャルからは、午をテーマにした特別なコレクションが発表されました。そのファンキーな佇まいったら！

中国・成都拠点のアーティストFCCKとのコラボで実現した「Lunar New Year Edition 2026」。ワイヤレススピーカーの「Emberton III」と、家庭向けギターアンプ「Studio 900 Combo」の2モデルが、限定デザインで登場します。

Image: Marshall

「Emberton III」には、1点ずつ手作業で水転写プリントをあしらいました。水転写式はわずかな違いでパターンが異なるため、実質世界で1台だけのデザインに。

このスピーカーはIP67の高い防水・防塵性も持っているので、外に持ち出して使うのもアリですね。マーシャル独自の「True Stereophonic」で、パワフルなサウンドを全方位に届けてくれますよ。

Image: Marshall

「Studio 900 Combo」は、往年のマーシャルアンプ「JCM900」のトーンを受け継いだ小型ギターアンプ。出力も20Wと自宅で使うには充分なパワーで、1W以下まで絞れる3段階のレベルスイッチを搭載。

Image: Marshall

前面のグリルクロスには大胆な午グラフィックをオン。手書き感があってなんともパワフルじゃあないですか。マーシャルといえば黒レザー×金色パネルがアイコンですが、ここまで突き抜けたデザインはインテリアとしても目を引きますね。

「Emberton III」の価格は3万2990円、「Studio 900 Combo」は24万9980円。どちらもマーシャル公式ECにて発売中です。ギター×午ということで、Bad Horsieでも聞きながら改めてデザインを眺めてくださいな。

Source: Marshall