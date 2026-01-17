上白石萌歌、姉・萌音の舞台観劇で韓国へ “10数年ぶり”2ショットプリクラ公開に反響「尊すぎる姉妹」「仲良しで癒される」
【モデルプレス＝2026/01/17】女優の上白石萌歌が1月17日、自身のInstagramを更新。姉で女優の上白石萌音とのプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人女優姉妹「最強遺伝子」“10数年ぶり”可愛すぎる最新韓国プリクラ
萌歌は「姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに、弾丸で韓国へ行ってきました」と報告。公演の素晴らしさに触れるとともに、「公演の合間に、姉と韓国でのたのしいひとときも過ごすことができました」と綴り、姉妹で撮影したプリクラを公開。寄り添い笑顔を見せる2人の姿を披露している。
さらに「韓国のプリクラってこんなに進化してるんですね？！10数年ぶりに姉とプリクラして、美味しいものもたべて、たのしかった」と充実した時間を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「尊すぎる姉妹ショット」「仲良しで癒される」「最高」「2人とも可愛すぎる」「最強遺伝子」「良い時間を過ごせて良かった」「韓国まで観に行くの素敵すぎる」「楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆上白石萌歌の投稿に反響
