今すぐ近くの【しまむら】に探しに行かせてーーッ！ マニアの「イロチ買いトップス」

トレンドアイテムが揃う【しまむら】は、手に取りやすい価格帯も魅力。アイテム選びに迷いそうな人は、しまむらマニアのリアルバイをまずチェック！ 今回は、しまラーの@aaa.01569さんがイロチ買いした、キュートな「トップス」をご紹介します。レースやリボンモチーフ、ハート形ボタンなどかわいい要素が詰まっていて、思わずひとめぼれしてしまうかも。

一点投入でコーデに甘さをプラス

【しまむら】「レースリボンニットCD」各\1,969（税込）

レースリボンとハートボタンが目をひく、フェミニンなニットカーディガン。ベースがシンプルなデザインなので、合わせるボトムスを選ばず、幅広く着回せそうです。デニムパンツやスラックスなどを合わせれば、甘さをほどよくセーブ。柔らかなアイボリー系とコーデの主役になるレッド、色選びに悩んだら、イロチ買いもありかも！

デイリーコーデにさりげない華やかさを

【しまむら】「レースエリニットCD」各\1,969（税込）

こちらは知的なムードを演出する、襟付きカーディガン。裾、袖口、襟にレースがあしらわれていてフェミニンな要素を備えながらも、色味が落ち着いているぶん、さりげなく取り入れられそうです。2色揃えてデイリーコーデの制服がわりに着回すのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aaa.01569様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。