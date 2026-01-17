大相撲初場所六日目

大相撲初場所（東京・両国国技館）の六日目となった16日、前頭九枚目・豪ノ山（武隈）と前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）の一番が注目を集めている。激しい張り手に屈しなかった藤ノ川に、ファンからは喝采が相次いだ。

幕内最年少20歳の藤ノ川は、立ち合いから豪ノ山の強烈な張り手に見舞われ、顔は真っ赤になった。

一気に土俵際に追い詰められたが、何とか耐えて反撃。押し倒しで二日目から5連勝とすると、X上のファンからは喝采が相次いだ。

「一体何発顔面に食らったんだろ笑」

「令和の千代大海vs武双山、麒麟児vs富士桜」

「2階の上の方でも痛さが伝わってきましたもん」

「これ令和の高山ドンフライやろ」

「昨日の大勝負は間違いなくこれ」

「今日の藤ノ川、豪ノ山相手にめっちゃ……めっちゃ！！好取組ィィィーーッ！！！」

20歳の藤ノ川は2023年初場所で初土俵を踏み、24年九州場所で新十両、25年名古屋場所で新入幕。日本相撲協会のアンケートによると好きな音楽は「THE BLUE HEARTS」。



（THE ANSWER編集部）