24ºÐJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ä¤Ê¡ª¡×¡¡AÂåÉ½Îò¤â¡Ä¡É°µ´¬¤ÎÆùÂÎÈþ¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
FCÅìµþDF¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ËµÓ¸÷
¡¡FCÅìµþ¤Ï1·î17Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£
¡¡DF¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ä¤Ê¡ª¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢ÆùÂÎÈþ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24ºÐ¤Î²Â»ËÉÞ¤ÏFCÅìµþ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤â¡¢Éüµ¢¸å¤Ë¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ñ¥ê¸ÞÎØÄ¾Á°¡¢24Ç¯6·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±óÀ¬Ãæ¤ËÂ¤òÉé½ý¤·¤Æ1Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï6·î¤ËÉüµ¢¤âÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²Æì¤Ç´À¤òÎ®¤¹¤Ê¤«¡¢¸ø¼°X¤¬¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤â6ÆüÌÜ¤ËÆÍÆþ!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ê¥«¥·¡¼¥Õ¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ê¥«¥·¡¼¥Õ¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î²Â»ËÉÞ¤ÈÉþ¤ò¤á¤¯¤ê´À¤ò¿¡¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥·¡¼¥Õ¤Þ¤¸¤ÇÍê¤à¤¾¡ª¡×¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¦¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡×¡Ö¥«¥·¡¼¥ÕÁª¼ê´èÄ¥¤ì¡×¡Ö¥¾¥Ã¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¥«¥·¡¼¥Õ¤òÌ¥¤»¤í¡ª¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¥«¥·¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ç¤µ¤ó¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ä¡×¤È¡¢Ê¢¶Ú¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë