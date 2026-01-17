日本ハムの柴田獅子投手（１９）が１７日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で今年初のブルペンに入り、球団のレジェンドで日米通算２０８勝のダルビッシュ（パドレス）を参考にした“ダルカーブ”習得でプロ１勝を誓った。

変化球を中心に約３０球、捕手を座らせた状態では１０球を投じ、「ダルビッシュさんのカーブに近づいてきました。あれが一番最高です。あれは絶対に打てない理想の形」と、投手として「僕のロールモデル」とフォームを参考にしている先輩の魔球を再現。「ほぼ一緒です」と手応えを口にした。昨季は主に最速１５４キロの直球、スライダー、フォークが中心だったが、高校時代以来にカーブを解禁。ＣＳ前の１０月にエスコンで行われた紅白戦で試投し、好感触を得ていた。「紅白戦ではばらつきがあった中でも結構（打者の）反応が良かったので結構自信がある。１３０キロ出たらいいな」と、高速カーブを理想とする。

プロ１年目の昨季は４登板で防御率２・９２。後半戦の開幕投手を務めるなど注目を集めたがプロ初勝利とはならなかった。「１勝ですね。先発で１勝。７回ぐらい投げたいですね。欲を言えば完投したいですね。あとは２軍でバッターを鍛えること」と思い描く。大先輩の背中を追う二刀流が、世代１号での初白星を狙う。