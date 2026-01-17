ＤｅＮＡは１７日、昨季終了後に自由契約となっていた三嶋一輝選手（３５）の現役引退を発表した。

三嶋は法大から１２年ドラフト２位で入団。先発、中継ぎ、抑えなど様々な役割で投手陣を支え、１３年間で通算３７３試合、３７勝３４敗４２セーブ８０ホールドポイントの成績を残した。

２２年には国指定の難病「黄色靭帯骨化症」で手術を受けるも、翌２３年に戦列に復帰。昨季は１軍出場６試合で、オフに戦力外通告を受けていた。

球団では３月１４日に横浜スタジアムで行われるオープン戦（対ソフトバンク）で引退セレモニーを実施する予定だ。

【三嶋一輝選手コメント】

この度、引退することを決意いたしました。２０１３年から１３年間大変お世話になりました。横浜ＤｅＮＡベイスターズの関係者の皆さま、ファンの皆さま、こんな私を支えていただき、熱い声援を送ってくださったことは一生忘れません。

野球選手、投手として一生懸命に腕を振ってきました。野球人生のなかで、先発、中継ぎ、抑え、そして難病も経験しました。

皆さまから期待されていたなかで、期待に添えない結果となり、ご迷惑もおかけしましたが、それでも優しく、時には厳しく親身になってくれた方々にもたくさん出会えました。

野球選手として様々なことを学ばせていただき、とても濃く、長かったと感じる１３年間でした。

横浜ＤｅＮＡベイスターズで野球ができて、皆さまと出会えたことが私にとって幸せな時間であり、生涯の宝物です。ありがとうございました。