女優のMEGUMI（44）が17日、テアトル梅田（大阪市北区）でプロデュースを務めた短編映画「TへBreath of the Blue Whale」（監督佐渡恵理）の公開記念舞台あいさつを行い、大阪との意外な縁を振り返った。

同作は、短編映画プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS Season8」の1作。MEGUMIはこの日、佐渡監督、主演・濱尾ノリタカ（26）、NANAMI KEYES（23）と登壇。ジャケットに超ミニ丈のキュロットコーデで美脚を披露した。

自身の故郷、岡山県倉敷市で撮影され、マッチングサービスを通じた恋愛模様が描かれる。MEGUMIは「今、若い方たちが恋愛離れしてるとか、結果がある程度見えた段階で動き始めることが多いんじゃないかと思って、今回の設定にたどり着いた」と説明した。

「われわれの若い時とは違うけど、やっぱ恋愛はしたほうがいいんじゃないかな。ダメなことやうまくいかないことって経験したほうが人として深くなり、他人の痛みも理解できるんじゃないかなと思う。そこを考えるきっかけになれば」と語った。

大阪の思い出を問われると、「私はなんと吉本新喜劇にずっと出てたんですよ。1年ぐらいやってたんですよ」とまさかの告白。「池乃めだかさんにカニ挟みとかされてたんですよ」と言って、観客や司会者を驚かせた。

「（以前の事務所）イエローキャブに所属すると、先輩を含め全員そこを通る。毎週土曜になると来て、朝にもらった台本を覚えて、島木譲二さんと絡んだり、山田花子姉さんと私が中華料理屋のセクシー娘として、プロレス技かけられたりしてた」と懐かしみ、大阪には「スベったりとかもしてたんで、甘いだけじゃない苦い思い出があります」と言って、笑わせた。

次に順番が回ってきた濱尾は「このゲキ強エピソードトークの後、しゃべれます？」と苦笑いだった。

「MIRRORLIAR FILMS」は2020年に始動した山田孝之らがプロデュースするメジャー、インディーズの枠を超えた多彩なクリエーターによる短編映画制作プロジェクト。加藤浩次や加藤シゲアキららが監督として参加たSeason7（25年）をはじめ過去に52本の短編映画を劇場公開した。